Einen respektablen Auswärtspunkt fuhr derweil die andere Stahl-Mannschaft ein. Gleich zwei Mal holte Eisenhüttenstadt einen Rückstand auf. Der HFC hatte zwar etwas gebraucht, um in die Partie zu finden, lag aber zur Pause nicht unverdient in Führung. Nach der Pause ließen sich die Hallenser von den Gästen etwas einlullen, was sich letztlich auch rächte. Die Partie war übrigens auch ein Bruder-Duell: Lutz (25 Jahre/HFC) und Olaf Schnürer (23/Stahl) spielten nicht nur gegeneinander, sondern standen zum ersten Mal überhaupt gemeinsam auf dem Spielfeld. Mit der Punkteteilung konnte Olaf Schnürer am besten leben. Auch weil sein Team 15 Minuten in Unterzahl spielen musste.