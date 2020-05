1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden, Erster gegen Zweiter, Titelaspirant gegen Titelverteidiger – die Erwartungen an die Partie waren entsprechend hoch, wurden aber weitgehend enttäuscht. Eines Spitzenspiels würdig waren nur zwei Dinge: die Kulisse von 18.000 Zuschauern und die beiden Tore. Am schönsten war das 1:0 der Magdeburger: Vorbereiter war Jens Gerlach mit einem überragenden Solo und finaler Querflanke im Strafraum, Heiko Laeßig vollendete mit einem sehenswerten Hechtflugkopfball. Die Vorarbeit zum 1:1 der Dresdner war eher klassischer Natur. Torsten Gütschows Kopfballtreffer unter Bedrängnis hatte es aber auch in sich.