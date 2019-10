Die zweite Nullnummer des Abends gab es in Rostock. Allerdings war das Geschehen hier deutlich unattraktiver. Beide Mannschaften übten sich beim Blutgrätschen, ließen hinten so nur recht wenig zu. Das lag auch an Schiedsrichter Gläser, der die ruppigen Zweikämpfe lange Zeit hinnahm. Kaum schöner waren die Szenen in der zweiten Halbzeit, als sich die insgesamt etwas besseren Dresdner hinten den Ball zuspielten. Wie Rostock das ohne einzugreifen beobachtete – das hatte etwas von einem Nichtangriffspakt.