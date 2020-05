DDR-Oberliga - Die Wendesaison Oldies in Aktion: Eberhard Vogel mit Ehrentoren fürs DDR-Team

3. Mai 1990 | Traditionsmannschaften

Im Nachgang der Wende in der DDR fanden 1990 zahlreiche deutsch-deutsche Fußballspiele statt – vornehmlich mit alten Haudegen. Zu den wirklich namhaft besetzten Partien gehörte die am 3. Mai 1990 in Cottbus. Vor immerhin 10.000 Zuschauern zauberten unter anderem die Weltmeister Paul Breitner und Wolfgang Overath. Sie setzten sich letztlich mit 5:2 gegen das DDR-Team durch. Nicht dabei, obwohl Namensgeber der Gästeelf: Uwe Seeler.