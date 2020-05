Geschenke gab es in Bischofswerda keine. Im Gegenteil, beide Mannschaften kämpften aufopferungsvoll um jeden Zentimeter und letztlich um einen Punkt. Berlin war spielerisch besser, geriet aber in der zweiten Halbzeit mächtig unter Druck. Außerdem schwächte sich der noch amtierende Pokalsieger auch noch selbst: Hendrik Herzog kassierte wegen Meckerns erst Gelb und dann wegen Nachtretens die Rote Karte. Die Chance zum FCB-Sieg vergab am Ende der von mehreren Bundesligisten gejagte 16-jährige René Rydlewicz. Somit kommt es in einer Woche zum Abstiegsduell der punktgleichen „Schiebocker“ in Eisenhüttenstadt.