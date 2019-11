Es ist eine besondere Ironie: Die Partie im Auer Otto-Grotewohl-Stadion war mit 6.800 Zuschauern die am besten besuchte dieses Spieltages, zugleich aber auch die qualitativ schlechteste. Die ersten 45 Minuten waren ein reines Fehlpass-Festival. Nach der Pause steigerten sich die „Veilchen“, scheiterten aber an sich selbst oder an FCC-Schlussmann Bräutigam. Jena war von Anfang an nur auf einen Punkt aus und nahm diesen auch mit nach Thüringen.