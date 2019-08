Von 1973 bis 1981 war Gerd Weber Teil des Kollektives von Dynamo Dresden. Mit den Sachsen wird er dreimal in Folge Deutscher Meister (1976 - 78), holt einmal den FDGB-Pokal und darf sich als Teil der Olympia-Auswahl von 1976 über die Goldmedaille in Montreal/Kanada freuen. Dem torgefährlichen Mittelfeldantreiber, der mit nur 22 Jahren der Nachfolger des gechassten Hans-Jürgen Kreische sein soll, steht ein große Zukunft bevor. "30 Prozent sind Talent, 70 Prozent sind Arbeit. Ich war einer der wenigen, die eine Stunde lang im roten Bereich laufen konnte. Ich war eigentlich schon klinisch tot, aber konnte noch immer laufen", erklärt der 63-Jährige heute.



Doch die Karriere bekommt 1980 den großen Knick. Trotz Verletzung lässt er sich fit spritzen und unterstützt sein Team nach Leibeskräften. Der Lohn der Vereinsführung: Kürzung des Gehaltes wegen "Nichterbringung der Leistung". "Das habe ich nicht verstanden", zeigt sich Weber auch heute noch enttäuscht. Seine Reaktion: Er will weg aus Dresden. Am besten so schnell wie möglich und am liebsten zum Polizeiklub aus der Hauptstadt - dem BFC Dynamo. Doch es sollte völlig anders kommen.

1981 klicken im Flugzeug die Handschellen

Ein angebliches Angebot des 1. FC Köln soll Weber und seine Teamkollegen Peter Kotte und Matthias Müller in die Bundesrepublik lotsen. Die mögliche Chance zur Flucht soll eine Südamerika-Reise der Nationalmannschaft bieten. Doch noch bevor der Flieger abhebt, werden die drei SGD-Spieler noch auf dem Rollfeld in Schönfeld verhaftet. Weber wird wegen "versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts" zu zwei Jahre und drei Monate Gefängnis verurteilt. Nach elf Monaten wird er aus der Haftanstalt in Frankfurt/Oder entlassen. Eine Zukunft im Fußball hat er aber nicht mehr, auch sein Sportstudium muss er aufgeben.



Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass Weber, der nun vom DDR-System unterdrückt wird, auch lange Zeit ein Profiteur gewesen sein soll. Autor Ingo Pleil schreibt in seinem im Jahr 2001 veröffentlichten Buch "Mielke, Macht und Meisterschaft: Die 'Bearbeitung' der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden durch das MfS 1978 - 1989", dass Weber im Jahr 1975 von der Stasi angeworben wurde und schließlich 70 Berichte an das Ministerium für Staatssicherheit übermittelt haben soll. Der Dresdner Gerd Weber mit Ball attackiert von Klaus Lisiewicz imŸ FDGB-Pokal 1977. Bildrechte: imago/Werner Schulze

Flucht über Ungarn mit Sirenen und Leuchtkugeln

Webers Leben befindet nach der Haftentlassung in einer Sackgasse. 1986 stellt er einen ersten von unzähligen Ausreiseanträgen - die Aussichten auf Erfolg sind jedoch gleich null. "Sie auf keinen Fall. Sie sind ein Staatsfeind", bekam er daraufhin zu hören. Weber arbeitet schließlich als KFZ-Mechaniker und bekommt im Jahr 1989 einen neuen Hoffnungsschimmer. Er erhält ein Visum für Ungarn und schmiedet am Balaton gemeinsam mit seiner Frau Fluchtpläne. Der Eiserne Vorhang hat zwischen Österreich und Ungarn ein erstes Loch - dieses wollen sie nutzen.



Doch es gibt auch Bedenken. Was, wenn die Flucht scheitert und sie zurück in die DDR müssen? "Dann hätte ich den Himmel vermutlich nicht mehr so oft gesehen. Das war mit als "Rückfalltäter" klar", deutet Weber heute eine weitere mögliche Haftstrafe an. Anfang August 1989 entscheiden sie: Wir versuchen es. So fahren sie in Richtung Grenze, lassen dort ihr Auto stehen und warten bis es dunkel wird, um dann loszumarschieren. "Etwa fünfhundert Meter vor dem Grenzzaun ging auf einmal ein Theater los: Sirenen und Leuchtkugeln. Ein paar Rumänen waren in die Fangzäune gelaufen. Die haben sie alle einkassiert", erinnert er sich. Nach einer Personenkontrolle und einer Nacht in der Zelle durften sie weiter: "Wir hatten das Gefühl, dass die Ungarn zu uns stehen. Sie haben unsere Personalien aufgenommen und uns dann viel Glück gewünscht. Die wussten ganz genau, dass wir es noch einmal versuchen."

Neues Zuhause im Schwarzwald