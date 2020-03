Ihr Trainer war Bernd Stange (1989-91), der mit keinem anderen Klub so erfolgreich war wie mit Jena (1,56 Punkte pro Spiel). Was für eine Art Coach war er?



Weber: "Hm. Das ist eine gute Frage. Er war rhetorisch unglaublich gut. Er hatte viel Erfahrung und ist durch seine Auswärtstätigkeiten weltgewandt. Er war harmoniebedürftig und achtete auf eine gute Stimmung in der Mannschaft. Er kannte den Verein bestens - das war ein Vorteil für alle."

Sie haben am 25.05.1991 das letzte Tor der DDR-Oberliga erzielt, als Jena bei Energie Cottbus zu Gast war. Können Sie sich an den Treffer in der 89. Minute erinnern?



Weber: "Das war eher Zufall. An dem Tag war es schwierig. Wir waren an sich abgestiegen. Alle anderen Mannschaften haben geführt. Ich habe mich gefragt, was aus meiner Karriere wird. Weil sich auch die Spielstände auf den anderen Plätzen gedreht hatten, standen wir dann genau auf dem Platz, auf dem wir sein mussten, um in die 2. Bundesliga zu kommen (Jena umging als Tabellensechster die Qualifikationsrunde und erhielt einen direkten Startplatz für die 2. Bundesliga, Anm. d. Red). Sonst würde kein Mensch mehr drüber sprechen. Das war wie in einem Drehbuch."

Als Spieler haben Sie 302 Partien für Carl Zeiss Jena bestritten. Eine solche Vereinstreue gibt es heutzutage selten.



Weber: "Das liegt daran, dass es ein guter Verein war. Es gab wenige Alternativen, wo es besser war. Es war mir nicht wichtig, in Wolfsburg oder Darmstadt zu spielen. Die Stadt hat nach der Wende eine unglaubliche Entwicklung genommen. Es ist eine kleine, süße, lebenswerte Stadt. Ich muss jetzt nicht ins Ruhrgebiet oder sonst wohin. Heutzutage verdient man viel Geld durch Wechsel. Und wenn man fünf, sechs Spiele nicht im Kader ist, lässt man sich ausleihen."

Was hätten Sie in Ihrer Karriere gern noch erreicht?



Weber: "Ich bin ja dann Trainer geworden. Aber ich hätte noch härter um meinen Job kämpfen müssen, gerade in der 2. Bundesliga in Jena. Wenn man zweimal aufsteigt, das bedeutet schon etwas für den Verein (Weber führte Jena 2005 von der Oberliga Süd in die Regionalliga Nord und 2006 in die 2. Bundesliga, Anm. d. Red.). Da muss man als Trainer mehr arbeiten, um diesen Job zu behalten. Da ist man manchmal als junger Trainer ein kleines bisschen zu naiv - man denkt, es geht so weiter. Man muss den Leuten erklären, wer den Aufstieg vollbracht hat. Es sind nicht die Sponsoren oder der Präsident, die das geschafft haben. Es ist die Mannschaft, die das erreicht hat - mit einer unglaublichen Art und Weise. Wenn man als Trainer so schnell hintereinander aufsteigt, wird das nicht geschätzt."

Ja, es gibt nur wenige Beispiele, wo Klubs in einer misslichen Lage an ihren Trainern festhalten.



Weber: "Wenn man als Trainer weiß, man kann auch einmal absteigen, weil man vorher aufgestiegen ist, arbeitet man anders. Ich wäre nie fünf Jahre in Meuselwitz gewesen, wenn ich nicht mit Hubert Wolf einen so starken Präsidenten hinter mir gehabt hätte. Wenn man das als Trainer weiß, strahlt man das auch bei den Spielern aus."

Von welcher Anekdote können Sie berichten, die die Fans womöglich noch nicht kennen?



Weber: (Lacht) "Da gibt es viele. Wir haben auch viele strenge und lustige Zeiten verbracht. Trainer Hans Meyer sagte uns einmal, er sei schon weg, aber wir sollten noch bis 13 Uhr in der Kabine bleiben. Dann hätten wir frei. Er hat sich aber hinter der Kabine versteckt. Er hat ab halb eins gesehen, wie wir geflüchtet sind. Am nächsten Tag hat er erst normal getan und sagte, er dachte, es hätte in der Kabine gebrannt, weil die Spieler fluchtartig das Gebäude verließen. Wir hatten alle Angst und sind nie wieder eher gegangen. Oder am Abend hat er einmal an der Bar gesagt, dass er uns das Bier bezahlt. Das war clever. Ein Bier war gestattet. Da saßen mal fünf Spieler und er musste 20 Pils zahlen. Da hat er genau gesehen, wer wie viel getrunken hat. Da war er dann nicht mehr lustig."

Heutzutage findet man Spieler und Trainer wohl kaum noch zusammen in einer Kneipe.



Weber: "Ich möchte heutzutage kein Spieler mehr sein. Es kommt alles raus. Ein falscher Satz wird einem um die Ohren gehauen. Früher hatte ich als Trainer auch mal ein paar Sprüche drauf. Das habe ich auch für meine Mannschaft gemacht. Aber Du wirst zerrissen. Wir suchen ja immer nach Typen, die eine Meinung haben, doch die sterben aus. Ich hoffe, dass sich das dreht. Jetzt ist es schon sehr langweilig."