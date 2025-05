Er war einer der größten Fußballer in der DDR, feierte den Olympiasieg 1976 und holte mit seinem 1. FC Lok Leipzig 1976 den ersten nationalen Titel. Am Mittwoch (14.05.2025) feiert Wolfram Löwe seinen 80. Geburtstag, in kleiner Runde. "80 wird nicht jeder Mensch, man sieht, wie viele vor diesem Geburtstag von uns gehen. Ich möchte noch ein paar Jahre leben. Ich schaue nach vorn und werde sehen, wie lange es noch geht", sagte Löwe vor seinem Ehrentag.

Bildrechte: Frank Kurczynski