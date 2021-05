DDR-Oberliga: Welche Zaunfahnen und Fanclubs leben noch?

Fußballfans spielten zu DDR-Zeiten zumindest in der Berichterstattung nur eine untergeordnete Rolle. Waren sie mal ein Thema, ging es meist um "Rowdys" und "Krawallmacher", die dann höchst offiziell geächtet wurden. Aber auch vor der Wende waren die Fans natürlich weit mehr als nur bloße Stadionbesucher. Sie unterstützten ihre Lieblinge auf dem Rasen frenetisch, organisierten sich dafür in Fanclubs mit teils witzigen Namen - und präsentierten sich auch damals schon mit kreativ und meist in purer Handarbeit gestalteten Zaunfahnen.