Eine dieser Merkwürdigkeiten hing bei den Spielen des HFC Chemie: "HFC-Fanclub 18.11. Rote Teufel e.V." Max Meier, der seinen echten Namen nicht nennen wollte, klärte auf: "Das Datum ist der 18.11.1987, der Tag des Länderspiels Ungarn gegen Deutschland in Budapest. Dort haben wir, eine Handvoll HFC-Fans, Fans aus Kaiserslautern kennengelernt, welche uns unter anderem mit Karten und Unterkunft versorgt hatten. Aus Spaß hatten wir angekündigt, eine Zaunfahne zu machen, die so groß ist, dass man sie auch im Westen sieht. In den DDR-Stadien war sie ein echtes Politikum.“