Fußball-Olympiasiegerin Babett Peter beendet ihre Fabelkarriere. "Eine unvergessliche Reise geht für mich in diesem Sommer zu Ende", schrieb die Kapitänin von Real Madrid am Montag (2. Mai) auf Instagram. Die aus dem sächsischen Oschatz stammende Defensivspezialistin bestritt 118 Länderspiele und gewann im Trikot der DFB-Auswahl neben Olympiagold 2016 in Rio de Janeiro auch die Weltmeisterschaft 2007 und die Europameisterschaft 2009.

Sie blicke "stolz auf das Erreichte zurück", meinte Peter, und "danke dem Fußball, dass ich all meine Träume verwirklichen und leben durfte." Die 33-Jährige will im Oktober ihr Master-Studium in Sportbusiness abschließen und plant, danach im US-Frauenfußball zu arbeiten. Ihre Verlobte, die frühere Wolfsburgerin Ella Masar, lebt mit dem gemeinsamen Sohn bereits dort. Peters Wunsch ist es, in einigen Jahren hierzulande "auf Managementebene" den Frauenfußball mitzugestalten.