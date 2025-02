Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben am Sonntagabend gegen den FC Bayern München knapp mit 0:1 (0:1) verloren.



Magdalena Eriksson erzielte in der elften Minute den einzigen Treffer für die Münchnerinnen. Giovanna Hoffmann verpasste den Ausgleich nur knapp. Bei Leipzig sah die Französin Lou-Ann Joly, die für die verletzte Sandra Starke in die Startelf gerückt war, in der Nachspielzeit die Rote Karte.



Das Team von Jonas Stephan rutschte nach der sechsten Saisonniederlage auf den achten Platz ab. Der FC Bayern bleibt dagegen Tabellenführer Frankfurt auf den Fersen.