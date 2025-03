Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga den ersten Punktgewinn gegen den VfL Wolfsburg überhaupt verpasst. Beim 0:2 (0:0) verloren die Sächsinnen auch das vierte Spiel im vierten Ligavergleich. Vor 1.812 Zuschauern im Trainingszentrum am Cottaweg – darunter Bundestrainer Christian Wück – hatte Nationalspielerin Jule Brand Wolfsburg in der 35. Minute in Führung gebracht, Ella Inez Peddemors besorgte die Entscheidung (85.).