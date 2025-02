Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga ihren ersten Sieg in der Rückrunde gefeiert. Das Team von Trainer Stephan Jonas gewann am 14. Spieltag bei Werder Bremen mit 4:1 (1:0). Mithilfe der Treffer von Vanessa Fudalla (7., 63.), Emilia Asgeirsdottir (56.) und Marleen Schimmer (90.+2) kletterten die Sächsinnen so im nah beieinanderliegenden Mittelfeld von Tabellenrang acht auf fünf.