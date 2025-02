Lineth Beerensteyn (18.) traf in ihrem 100. Bundesliga-Spiel mit ihrem zehnten Saisontor zur Führung, die die Jenaerin Felicia Sträßer nur zwei Minuten später mit einem Eigentor ausbaute. Sie bugsierte eine Ecke von Svenja Huth ins eigene Netz. Nach der Pause erzielte Janina Minge (66.) vor 2.685 Zuschauern per Kopf das 3:0. Jena bleibt Elfter, der VfL rückte mit dem Sieg auf Rang drei vor. Der FCC unterlag zum fünfte Mal in Folge und hat dabei auch kein einziges Tor erzielt.