In den zuvor fünf Pflichtspiel-Duellen mit den Bayern war Jena nie ein Sieg gelungen. Auch in der sechsten Auflage war München klar überlegen, Glódís Viggósdóttir (19. Minute) und Klara Bühl (29.) trafen in der ersten Halbzeit für die Gastgeberinnen. Die eingewechselten Lea Schüller (81./90.+4) und Jovana Damnjanovic (82.) legten spät in der Partie nach.