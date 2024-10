Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena müssen in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Im Kellerduell gegen die ebenfalls noch sieglosen Kölnerinnen kam der Aufsteiger am siebten Spieltag zu einem 2:2 (0:2). In der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld hatten Adriana Achcinska in der 28. Minute und Janina Hechler (45.) Köln in Führung gebracht. Fiona Gaißer (49.) und Luca Birkholz (65.) schafften in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich.