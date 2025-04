Nach dem Wechsel erhöhte die TSG durch die Leipzigerin Julia Landenberger (48.), die den Ball mit dem Hinterkopf ins eigene Tor bugsierte, auf 3:0. RB meldete sich in der 59. Minute mit dem ersten Treffer durch Giovanna Hoffmann, die aus Nahdistanz netzte, zurück. Allerdings stellte Julia Hickelsberger (68.) nach einem Fehlpass der Leipzigerinnen den alten Abstand wieder her. Vanessa Fudalla, die in der 78. Minute aus 15 Metern von einem Patzer von Keeperin Laura Dick profitierte, verkürzte noch auf 2:4. Den Schlusspunkt setzte jedoch die TSG in der Nachspielzeit durch Marie Steiner (90.+5), die per Kopf vollendete.