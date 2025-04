Die 22 Jahre alte Nationalspielerin Österreichs erhält einen Vertrag bis 2027. Die Mittelfeldspielerin hat in dieser Saison alle bisherigen 18 Spiele absolviert und konnte sich über zwei Tore und zwei Vorlagen freuen. Beim 1:1 am vergangenen Sonntag in Leipzig lief Schasching zum 50. Mal in der Liga auf. Zudem hat die in Oberösterreich nahe an der bayerischen Grenze aufgewachsene Schasching bis dato 25 Länderspiele für ihr Heimatland absolviert.