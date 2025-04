"Ich hatte eine großartige Zeit in Leipzig und bin hier zu der Spielerin geworden, die ich heute bin", wird die Offensivspielerin in der Mitteilung des Vereins zitiert. Fudalla bestritt bisher 103 Spiele für die RB-Frauen, erzielte dabei 68 Tore und bereitete 23 weitere vor. "Nach fünf Jahren fühlt es sich jetzt aber nach dem richtigen Zeitpunkt für eine neue Herausforderung an", so Fudalla weiter in der Mitteilung.