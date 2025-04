In dieser Spielzeit erzielte die Stürmerin zwei der bisher sieben Tore für Jena. Das Team vom Florian Kästner hat den Klassenerhalt nach dem knappen 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Turbine Potsdam so gut wie in der Tasche. Jena ist aktuell Tabellenzehnter und liegt bei noch drei ausstehenden Spielen neun Punkte und 30 Tore vor Potsdam. Nur der Tabellenletzte steigt in dieser Saison aus der Bundesliga ab.