In der ersten Halbzeit ließ es sich für Jena noch gut an. Leonie Kreil brachte den Gast nach fünf Minuten in Führung. Nach einem langen Bass legte Jaron auf die freistehende Kreil ab, die aus Nahdistanz nur noch den Fuß hinhalten musste. Danach war die Partie völlig offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Ramona Maier glich in der 20. Minute nach einem robusten Einsatz aus. Danach hatte Jena in der Defensive ordentlich Arbeit zu verrichten. Doch mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt.