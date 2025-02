Jaron hatte zuletzt in der österreichischen Bundesliga ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und fünf Tore in zwölf Spielen erzielt. Die Bundesliga kennt sie bereits aus ihrer Zeit beim SV Meppen, mit dem sie zweimal in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen war. Dort kam sie auf elf Einsätze und zwei Tore. Auch international konnte Jaron bereits Erfahrung sammeln: Am 28. November 2021 debütierte sie im Spiel gegen Spanien für das deutsche U20-Nationalteam.