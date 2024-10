Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Fußball | Bundesliga "Frauen-DFL" in Sicht: Bundesligisten wollen Professionalisierung vorantreiben

Hauptinhalt

01. Oktober 2024, 13:54 Uhr

Die Frauen-Bundesliga will ihre Professionalisierung vorantreiben und ein "eigenständiges Ökosystem" schaffen. Das kündigten die Klubs um RB Leipzig und Carl Zeiss Jena in einer gemeinsamen Mitteilung an.