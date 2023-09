Fußball | Bundesliga Premiere: RB-Frauen zum Bundesligaauftakt beim 1. FC Köln gefordert

Der langersehnte Traum wird nun endlich wahr: Die Spielerinnen von RB Leipzig geben am Sonntag (14 Uhr im Liveticker der SpiO-App) ihre Premiere in der Beletage des deutschen Frauenfußballs. Dabei muss der Aufsteiger beim 1. FC Köln antreten. Der Neuling aus Sachsen will an die guten Leistungen in der Vorbereitung und im Pokal anknüpfen.