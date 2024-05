Jonas Stephan wird neuer Trainer der Frauen von RB Leipzig. Das teilte der Verein am Montag (13. Mai 2024) mit. Der 32-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026 und wird Nachfolger von Saban Uzun, der RB im vergangenen Jahr in die Bundesliga geführt und in dieser Saison auch den Klassenerhalt geschafft hatte.