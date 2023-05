"Als klassische Stürmerin wird sie uns in der Offensive zusätzlich verstärken", sagte Viola Odebrecht, sportliche Leiterin der RBL-Frauen. In 21 Einsätzen erzielte Wienerroither in dieser Saison 14 Tore in der Schweiz. Für Österreich kam sie bislang 14-mal zum Einsatz. In Zürich wurde sie trainiert von der gebürtigen Dresdnerin Anne Pochert, die insgesamt 18 Jahre lang beim USV und Carl Zeiss Jena aktiv war.

Trainerin Anne Pochert kehrte nach dem Bundesliga-Abstieg Jenas Frauen-Fußball den Rücken. Bildrechte: IMAGO / foto2press