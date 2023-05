Die Fußballerinnen von RB Leipzig steigen als Meister der 2. Bundesliga ins Oberhaus auf. Nachdem der Sprung in die Bundesliga bereits festgestanden hatte, machte das Team von Trainer Saban Uzun mit einem 6:0 (4:0)-Kantersieg bei Eintracht Frankfurt II am Sonntag (30.04.2023) auch den ersten Platz perfekt. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der RB-Frauen auf den 1. FC Nürnberg II 15 Punkte. Überragende Spielerin in Frankfurt war Medina Desic, die drei Tore markierte.

RB-Trainer Uzun: "Klar und verdient Meister geworden"

Der Architekt des Erfolgs: Saban Uzun. Bildrechte: IMAGO / foto2press "Wir sind erleichtert, dass wir unsere erste Mission mit dem Aufstieg in Liga eins vervollständigen konnten", wird Uzun auf der Vereinshomepage zitiert. "Es fühlt sich schön an. Ich glaube, dass man noch ein bisschen braucht zu realisieren, was die Mannschaft über die Saison geleistet hat. Wir sind wirklich klar und verdient Meister geworden."

Sein Team kassierte in dieser Spielzeit bisher erst zwei Niederlagen und weist ein überragendes Torverhältnis von 76:17 auf. Bis zur großen Feier wolle man sich aber noch etwas Zeit lassen, sagte Uzun. "Das können wir dann machen, wenn wir die Saison beendet und die Meisterschale haben. Bis dahin wollen wir weiter unsere Ziele jagen. Aber man darf jetzt auch mal innehalten und den Moment genießen."

RB-Frauen wollen sich etablieren

Der Aufstieg in die Bundesliga ist der größte Erfolg für die Frauen-Fußballabteilung von RB Leipzig. Dass man sich in der Bundesliga langfristig etablieren kann, wurde bereits im DFB-Pokal deutlich, wo das Team die beiden Erstligisten Eintracht Frankfurt und SGS Essen aus dem Wettbewerb kegelte. Im Halbfinale scheiterte RB erst in der Nachspielzeit denkbar knapp am SC Freiburg.