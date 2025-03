Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben ihre Sieglos-Serie fortgesetzt. Giovanna Hoffmann rettete den Sächsinnen beim 1:1 (0:1) gegen den SC Freiburg mit ihrem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Lisa Karl (43.) hatte Freiburg in Führung geschossen. Leipzig ist damit seit nunmehr drei Spielen ohne Sieg und bleibt Siebter der Bundesliga.

Das Team von Jonas Stephan tat sich am heimischen Cottaweg gegen den Tabellenfünften aus dem Breisgau lange schwer. Der SC verteidigte die Führung lange beherzt, geriet erst in der Schlussphase wirklich unter Druck. Hoffmann scheiterte vor ihrem Ausgleich am Querbalken (87.), ehe sie nach einer Kombination von Vanessa Fudalla und Marlene Müller per Abstauber ausglich (90.+2). Leipzig wollte danach sogar die drei Punkte in der Messestadt behalten, doch Freiburgs Schlussfrau Rafaela Borggräfe hielt den Punkt für Freiburg fest.