Aufstiegstrainer Florian Kästner begrüßte dabei neben einem Großteil des Vorjahres-Teams auch vier Neuzugänge. Die Thüringerinnen hatten sich im Sommer in jedem Mannschaftsteil verstärkt: Im Tor mit Österreichs Torfrau des Jahres Marielle El Sherif von Sturm Graz, in der Abwehr mit Toma Ihlenburg von Zweitligist SV Meppen, im Mittelfeld mit Fiona Gaißer, die zuletzt in der höchsten US-amerikanischen Collegeliga spielte. In der Offensive spielt künftig die Deutsch-Australierin Anna Margraf für die FCC-Frauen. Die 23-Jährige kommt von Sporting Huelva aus der höchsten spanischen Liga.

Die Bundesliga-Saison beginnt für Jena ebenso wie für Ost-Konkurrent RB Leipzig am Wochenende 17./18. August. Die Leipzigerinnen waren bereits am vergangenen Freitag (6. Juli 2024) in die neue Saison gestartet. Die RB-Frauen werden nach der Trennung von Trainer Saban Uzun nun von Coach Jonas Stephan betreut. Die Leipzigerinnen holten vier neue Spielerinnen: Torfrau Lina von Schrader aus Hoffenheim und Angreiferin Giovanna Hoffmann vom SC Freiburg kommen von Bundesliga-Konkurrentinnen. Mittelfeldspielerin Lou-Ann Joly spielte zuletzt in der ersten französischen Liga in Reims. Abwehrspielerin Julia Landenberger kommt aus der 2. Liga von Bayern München II.