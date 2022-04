Hauptsache, das Ergebnis stimmt beim HFC

Der Rhythmus fehlt beim HFC nach Corona-Erkrankungen und der langen Pause in der Liga. Das war am Mittwoch in vielen Situationen zu merken. Etwa bei Kapitän Jonas Nietfeld, der nach längerer Verletzungspause zurückkehrte. Oder bei Torhüter Tim Schreiber, dem einige Spieleröffnungen misslangen. Trainer Meyer sagte, dass die Vorbereitung auf das Spiel schwierig gewesen sei. Deswegen, analysieren die HFC-Experten, war die Herangehensweise des Teams im Spiel gegen Freiburg genau richtig. Zudem überlegen Weidling und Leiste, was der HFC in den kommenden Partien verbessern muss, um weitere Erfolge einzufahren.