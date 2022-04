HFC mit drei Wechseln ins Glück

Gegen Osnabrück begann der HFC engagiert, geriet aber bald in Rückstand. Doch in der Schlussphase gelang den Hallensern nach einem 1:3-Rückstand noch der Ausgleich. Weidling und Leiste besprechen, wie dieses Ergebnis möglich wurde. So sagt Weidling: "Der HFC trat viel mutiger auf als zuletzt und wurde dafür belohnt." Zudem diskutieren die Experten die aktuelle Form einzelner Spieler und über Max Bergmann, den Co-Trainer. Denn am Mittwoch hat er seinen gesperrten Chef André Meyer hervorragend vertreten.