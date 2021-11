Experte: "Klar steckt der HFC in der Krise"

Gegen Viktoria Köln hat der HFC die dritte Liga-Pleite in Serie kassiert. In den Monaten September, Oktober und November gelangen den Rot-Weißen gerade mal zwei Siege. Doch was sind die Gründe für den langsamen Niedergang in der Tabelle? Darüber diskutieren die HFC-Experten des MDR, Oliver Leiste und Stephan Weidling.