HFC auf Abstiegsplatz: Aktuell bleibt nur die Hoffnung

Ralf Heskamp war drei Jahre lang Sportlicher Leiter beim HFC. Mittlerweile ist er in einer ähnlichen Rolle beim MSV Duisburg tätig. Genau wie Ex-HFC-Trainer Torsten Ziegner . Vor dem Spiel gegen ihren früheren Arbeitgeber berichteten beide , wo sie die Unterschiede zwischen beiden Vereinen sehen. Und was sie aus ihrer Zeit in Halle mitgenommen haben. Daraus kann wiederum auch der HFC wichtige Schlüsse ziehen, glaubt Leiste.

Viele Fans sind nach den jüngsten Leistungen des HFC ernüchtert und teilweise sauer. Und auch in Präsident Jens Rauschenbach brodelt es. Das berichtet er Stephan Weidling in einem Telefonat und fordert mehr Einmischung von Sportdirektor Ralf Minge in das Tagesgeschäft. Kann das gut gehen? Und welche Stellschrauben hat der HFC aktuell überhaupt, um Entscheidendes zu verändern? Die Experten sind beim Blick auf den Kader etwas ratlos. Doch klar ist: Mit Dortmund II, Aue und Bayreuth trifft der HFC in den nächsten Spielen auf die letzten Drei der Tabelle. Sollten in diesen Partien die Erfolge weiter ausbleiben, droht dem HFC ein großes Beben.