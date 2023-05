Rückkehr nach Halle: Darko Horvat besucht den HFC

Mehr als 200 Ligaspiele hat Darko Horvat für den Halleschen FC bestritten. In fast der Hälfte davon blieb er als Torwart ohne Gegentor. Doch diese Zahlen beschreiben nur unzureichend, welchen Stellenwert der Kroate für die Entwicklung des HFC von einer Amateur- zu einer Profimannschaft hatte. Er war einer der Grundpfeiler für die Aufstiege 2008 und 2012 – und damit an den größten HFC-Erfolgen nach der Wende beteiligt. Im Podcast erinnert er sich an seine Zeit in Halle.