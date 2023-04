Das nicht erfüllte Versprechen beim HFC

Während der Podcast-Aufnahme am Sonntag sind die Sachen einiger HFC-Fans vom Spiel beim BVB am Vortag immer noch nass. Und beim Blick auf die Tabelle ist die Stimmung rund um den HFC genauso trist, wie es das Wetter in Dortmund war. Einzig der zurückgekehrte Kapitän Jonas Nietfeld verbreitet Optimismus. Die beiden HFC-Experten des MDR, Oliver Leiste und Stephan Weidling, suchen derweil nach weiteren Hoffnungsschimmern.

Das 0:0 bei der Zweitvertretung des BVB war das fünfte Unentschieden für den HFC in Folge. Das reicht nicht, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Und so rutschen die Rot-Weißen wieder unter den Strich. Acht Spiele stehen noch aus, in denen die HFC-Spieler den Abstieg verhindern können. "Aber dazu braucht es dann endlich mal drei Punkte", fordert Stephan Weidling. "Denn die Situation ist so brenzlig wie noch nie in elf Jahren 3. Liga."