HFC-Experte: "Wieder Licht am Horizont"

Nach dem torlosen Remis in Osnabrück steckt der Hallesche FC weiter im Mittelfeld der Drittliga-Tabelle: Rang zehn, fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, drei Zähler Rückstand zum ersten Aufstiegsplatz.

Folge zwölf des " Badkurvenverstehers " in drei Schlagzeilen:

Auch beim 0:0 in Osnabrück offenbarte sich wieder die große Schwäche des Halleschen FC in den vergangenen Wochen: In der zweiten Halbzeit lässt die Mannschaft von Cheftrainer Florian Schnorrenberg regelmäßig deutlich nach.