HFC-Frauen träumen vom Durchmarsch in die Regionalliga

In der Saison 2021/22 blieb der HFC in der Liga sportlich ungeschlagen. Die einzige Niederlage kassierten die Damen am "Grünen Tisch” – weil die Gegnerinnen einer Spielverlegung nicht zustimmen wollten und der HFC in der Folge nicht antreten konnte. Auch in der Verbandsliga ist der HFC bislang nicht zu stoppen. Nach vier Spielen stehen vier Siege zu Buche.