Badkurvenversteher | Folge 8 Große Sorgen und geplatzte Änderungen beim HFC

Erst eine Verletzung nach der anderen, jetzt auch noch ein kleines Chaos bezüglich der Satzungsänderung: Beim Halleschen FC könnte vieles gerade besser sein – und trotzdem darf Halle optimistisch in das Duell mit Magdeburg gehen. Warum, das besprechen die HFC-Experten Stephan Weidling und Daniel George im Podcast, genau wie allen anderen aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 8 des Badkurvenverstehers in drei Schlagzeilen:

"An so eine Verletztenmisere wie aktuell", sagt Experte Stephan Weidling, "kann ich mich beim HFC nicht erinnern." Zuletzt verletzten sich Aaron Herzog und Jan Löhmannsröben schwer. Beide fallen wochenlang aus. Weidling und George sprechen über die Gründe für die zahlreichen Verletzungen und Optionen für HFC-Trainer Florian Schnorrenberg, was die Aufstellung betrifft. Außerdem ein Thema: Legt der HFC auf dem Transfermarkt noch einmal nach?