Badkurvenversteher | Folge 16 Das große HFC-Hinrundenfazit

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Nach schwachem Start hat sich der HFC in der 3. Liga gefangen. Die Experten ziehen im Podcast Bilanz für die bisherige Hinrunde und überlegen, was der HFC tun muss, um auch in der kommenden Saison drittklassig zu spielen.