HFC-Abwehrchef Behrendt: "Wir müssen cleverer agieren"

Behrendt ist erst wenige Wochen beim HFC, dennoch spürt er schon jetzt eine besondere Verbundenheit. "Ich kann mir vorstellen, hier meine Karriere zu beenden", erklärt der 32-Jährige, der aber noch ein paar Jahre spielen will. Er spricht klar an, was momentan in der HFC-Defensive schiefläuft und was sich verbessern muss. Dass es für die Rot-Weißen am Ende zum Klassenerhalt reicht, davon ist Behrendt überzeugt.