HFC-Verteidiger Vollert: "Wir schaffen den Klassenerhalt!"

Nicht nur für den HFC ging es in den vergangenen Jahren hoch und runter. Auch Jannes Vollert erlebte wechselhafte Phasen. Im ersten Jahr war er fast durchweg gesetzt. Im zweiten Jahr fand er sich plötzlich auf der Bank wieder. Und zu Beginn seiner dritten Saison in Halle verletzte er sich und fiel länger aus. Im Podcast erzählt er, wie er mit diesen Rückschlägen umgegangen ist.

Mit Verl, Türkgücü München und dem FSV Zwickau trifft der HFC in den kommenden Tagen auf drei Konkurrenten im Abstiegskampf. Eine englische Woche der Wahrheit also? Davon will Vollert nichts wissen. "Für mich ist erst mal nur das Spiel gegen Verl wichtig. Aber klar, irgendwann müssen wir anfangen zu punkten", sagt er. Und gibt den HFC-Fans anschließend ein Versprechen: "Ich beschäftige mich nicht mit der Regionalliga. Weil wir den Klassenerhalt schaffen und nicht absteigen werden."