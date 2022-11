HFC-Kapitän Jonas Nietfeld: Vom Buhmann zum gefeierten Anführer

Zur Diskrepanz zwischen den Auftritten zuhause und in der Fremde sagt er: "Im eigenen Stadion fühlen wir uns sehr wohl und bekommen sehr viel Rückhalt von den Fans. Das hilft uns extrem." Trotzdem will er in Zukunft auch mal Punkte von einem Auswärtsspiel mitbringen. "Denn auch da unterstützen uns die Fans in großer Zahl und da wollen wir ihnen natürlich auch was zurückgeben.