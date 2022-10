Maik Völkner: Mit dem HFC durch dick und dünn

Zehn Jahre stand Maik Völkner im HFC-Tor und absolvierte zwischen 1994 und 2004 mehr als 150 Spiele für die Rot-Weißen. Schon als Jugendlicher war er dem Verein verbunden, erzählt er im Podcast. Und so ging für Völkner ein Traum in Erfüllung, als er es tatsächlich in die erste Mannschaft schaffte. Auch wenn in dieser Zeit Erfolge beim HFC rar gesät waren.

Im Podcast erzählt er, wie seine Arbeit mit den Talenten aussieht. Und er spricht darüber, was sie mitbringen müssen, um tatsächlich eines Tages im Tor des Profiteams zu landen. So wie einst Tom Müller, der durch Völkners Hände ging.

Völkner debütierte in der Saison 1994/95 im HFC-Tor. Es war eine historische Spielzeit, denn niemals war der Hallesche Fußballclub so schlecht wie in jenem Jahr. Mit gerade mal drei Punkten stieg das Team aus der Ober- in die Verbandsliga ab. Doch der Misserfolg war vorhersehbar, schließlich trat der HFC fast ausschließlich mit Spielern der 2. Mannschaft und mit Jugendspielern an. Der Verein hatte damals mit enormen finanziellen Problemen zu kämpfen.