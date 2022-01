"Mutig, Meyer zu holen!" – der Trainerwechsel des HFC in der Analyse

"Optimistisch, frisch, fröhlich, höflich", so beschreibt HFC-Experte Weidling das Wesen des neuen starken Mannes beim Halleschen FC. Eine Besonderheit im deutschen Profi-Fußball: André Meyer wurde in Halle geboren und trainiert nun das Team seiner Heimatstadt.

Warum das auf den zweiten Blick aber doch nicht so besonders ist, wie Meyer sonst so tickt und welche Rolle sein Bruder und Trainerkollege Daniel in seinem Leben spielt, besprechen die Experten im Podcast.