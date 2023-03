Vom HFC in die Bundesliga – diesen Traum haben sich über die Jahre zahlreiche ehemalige Spieler der Rot-Weißen erfüllt. In jüngerer Vergangenheit waren das Fabian Bredlow, Klaus Gjasula und Andy Gogia. Alle drei haben den HFC als Sprungbrett für höhere Aufgaben genutzt. In den 90ern war es die Generation um Dariusz Wosz, die nach der Wiedervereinigung den gesamtdeutschen Fußball eroberte. Neben Zaubermaus Wosz kamen unter anderem auch Alexander Löbe, Steffen Karl oder eben Rene Tretschok zu Einsätzen in der Bundesliga.