Wie ein Sportpsychologe dem HFC-Nachwuchs hilft

Sportpsychologen sind seit einigen Jahren Pflicht in Fußball-Nachwuchsleistungszentren. Das gilt auch für den Halleschen FC. Seit 2017 steht Sportpsychologe Janosch Daul deshalb jugendlichen Kickern und ihren Trainern mit Rat und Tat zur Seite. In Zukunft will er das Angebot mithilfe von angehenden Sportpsychologinnen noch ausbauen, erzählt der 25-Jährige im Podcast.

Folge 15 des Badkurvenverstehers in drei Schlagzeilen:

1.) Wie Sportpsychologe Janosch Daul arbeitet – ab Minute 05:30

Gut 160 Spieler und zahlreiche Trainer betreut Daul im Nachwuchsleistungszentrum des HFC. Da ist Schwerpunktsetzung wichtig – und so legt Daul seinen Fokus vor allem auf die Spieler in den älteren Jahrgängen. Er gibt Einzel-Coachings für Spieler und Trainer, bietet aber auch Workshops an, in denen die Teams gemeinsam arbeiten. Im Podcast erzählt Daul ausführlich, warum für ihn jeder Arbeitstag anders ist.

Sportpsychologe im Nachwuchsleistungszentrum des HFC: Janosch Daul. Bildrechte: MDR/privat

2.) Warum Sportpsychologie längst kein Tabu-Thema mehr ist – ab Minute 12:30

Sich für Sportpsychologie zu öffnen und darüber zu reden, sind keine Selbstverständlichkeiten im Leistungsssport. Doch im Podcast erzählen HFC-Nachwuchsspieler und -trainer in etlichen Sprachnachrichten ausführlich, wie sie mit Janosch Daul zusammenarbeiten. Da geht es um den Umgang mit Druck und Misserfolg. Aber auch um die Konzentration auf die Schule, wenn es sportlich nicht so läuft. Oder um die große Angst vieler Nachwuchsfußballer, nicht in die nächsthöhere Alterklasse übernommen zu werden.

Die Trainer erzählen, wie sie gemeinsam mit Daul ihre Arbeit reflektieren. Eine Sache mussten sie jedoch fast alle erst lernen. Die sportpsychologische Betreuung bedeutet nicht, dass man schwach oder gar krank ist. Sondern sie soll helfen, noch besser zu werden.

Daul musste lange gtegen das Vorurteil kämpfen, dass psychologische Hilfe einem Eingeständnis von Schwäche gleichkommt. Im Podcast sagt er: