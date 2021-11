Warum Jens Rauschenbach wieder HFC-Präsident werden will

Der Hallesche FC findet einfach keine Konstanz. Nach zuvor zwei ungeschlagenen Spielen setzte es am Wochenende eine überraschende Niederlage: Der HFC musste sich beim Tabellenschlusslicht Havelse mit 1:2 geschlagen geben.

Folge 14 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Haben die HFC-Profis das Tabellenschlusslicht unterschätzt? Und was ist eigentlich mit der Defensive des HFC los? Mit 23 Gegentoren in 15 Partien stellt Halle eine der schwächsten Abwehrreihen in Liga drei. Warum, das analysieren Weidling und George im Podcast.