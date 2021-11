Löhmannsröben und Herzog: Die verrückte HFC-WG

Als Jan Löhmannsröben im September nach Halle wechselte, kannte er schon etliche HFC-Spieler. Am besten aber Aaron Herzog, mit dem er in der Saison zuvor bei Hansa Rostock zusammen gespielt hatte. Als sich dann neben Herzog auch "Löh" so verletzte, dass er länger ausfallen sollte, rückten die beiden noch enger zusammen – und gründeten eine Teilzeit-WG. Zwar haben beide eine eigene Wohnung im Zentrum von Halle. Die meiste Zeit verbringen sie aber doch gemeinsam in der Wohnung von Jan Löhmannsröben. Im Podcast sprechen sie über gemeinsame Erlebnisse, frühere Stationen und ihre Ziele in Halle.